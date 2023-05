Rita Pereira levantou a 'ponta do véu' relativamente a um novo projeto, da sua autoria, que será lançado em breve. A atriz, de 41 anos, notou que a ideia surgiu da vontade de ter algo próprio, que transmitisse a sua essência.

"Era agosto de 2021 quando dei início a este projeto. Um projeto bonito, que apareceu de uma vontade imensa de ter algo só meu. Algo que ouvia os meus amigos perguntarem-me constantemente 'quando é que lanças algo só teu?!'. Algo… algo… algo… mas o quê?!", lembra.

"Queria que fosse diferente, muito pessoal, que as pessoas olhassem e me identificassem. Que não houvesse aos pontapés no meu meio artístico. Mas acima de tudo, que me fizesse feliz quando fosse partilhado convosco", sublinha.

"Entre covid, projetos de ficção, programas de televisão, campanhas, doenças, mercúrios retrógrados, filho para criar, casa para decorar e tudo o que a vida nos traz, decidi que de dia 13 de maio de 2023 não passava. E assim será. Dia 13 sai este projeto carregado de carinho para vocês e para quem o quiser abraçar", completa.

O que será que vem aí?

