Para Rita Pereira, todas as ocasiões são de festa. Assim foi na noite de ontem, 10 de maio, durante um evento da H&M em Madrid, Espanha.

A atriz representou Portugal, bem como April Ivy, Catarina Maia, Luís Borges, Bárbara Bandeira, Soraia Tavares, Raquel Strada, e no Instagram partilhou vários registos divertidos que foram captados durante as últimas horas.

No entanto, vale destacar o body preto decotado com que Rita se apresentou. O look acabou, depois, por merecer vários elogios, como pode ver abaixo.