Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que José Raposo mostrou uma saída à noite com o filho, Miguel Raposo, e amigos. Um momento divertido que mostra o também ator Luís Alberto a dançar.

"Velhos são os trapos! Olhem só o grande Luís Alberto a 'gingar' no alto dos seus 88 anos", começou por destacar.

"No passado sábado dia 19 de fevereiro, antes deste momento trágico da humanidade, fui com o meu filho Miguel e dois amigos nossos, os atores Luís Alberto e Tiago Vieira, ver e ouvir (e 'rumbar'!) o 'nosso' Vitorino e o cubano Emílio Moret, dos Buena Vista Social Club! Foi mágica a noite, no Titanic Sur Mer, um bar/sala de concertos à beira-rio plantado, inventado pelo único Manuel João Vieira", contou. "Foi bonita a noite, pá", afirmou, por fim.

Veja as imagens na publicação abaixo:

Leia Também: José Raposo mostra família reunida em parque infantil