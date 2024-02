Aos 43 anos, Isabel Figueira voltou a provar que está melhor que nunca! A atriz desfilou este sábado, dia 24 de fevereiro, para a marca portuguesa By Santana Pires e fê-lo com um vestido rendado com transparências.

Nas publicações feitas pela marca e por Isabel nas redes sociais é possível ver a beleza da artista neste momento especial, bem como a confiança demonstrada pela própria durante o desfile que aconteceu na Tapada da Ajuda, no Instituto Superior de Agronomia.

"Foi incrível", escreveu Isabel na legenda de uma dessas partilhas.

Veja na galeria as imagens deste look ousado que assentou na perfeição em Isabel Figueira.

