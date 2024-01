Isabel Figueira começou o dia com uma partilha alegre nas redes sociais.

A atriz, que integra o elenco da nova novela da TVI, 'Cacau', partilhou uma fotografia a preto e branco captada durante a gravação de uma cena.

Na imagem, Isabel aparece muito sorridente, com as mãos colocadas na cintura. "Bom dia! Muito feliz a fazer o que amo, rodeada de um elenco espetacular e talentoso, com quem eu gosto muito de trabalhar", escreveu a atriz, desejando ainda "bom fim de semana" aos seus seguidores.

Leia Também: Isabel Figueira entusiasmada com o seu próximo trabalho em televisão