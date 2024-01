Isabel Figueira integra o elenco da nova grande aposta da TVI, 'Cacau', que tem José Condessa e Matilde Reymão nos papéis principais, e mostrou-se muito entusiasmada com a estreia da novela, que acontece já na próxima segunda-feira, dia 15.

"Estão preparados?! A novela 'Cacau' da TVI estreia já na próxima segunda-feira. Um Novelão escrito pela autora Maria João Costa com co-produção brasileira. Um elenco de luxo e uma história apaixonante… estou muito feliz por fazer parte deste projeto. Que venha a Novela do Ano! Está quase!", escreveu a atriz e modelo na sua conta no Instagram.

O texto foi acompanhado de algumas fotografias onde aparece ao lado de outros atores da produção, como Matilde Reymão, Alexandra Lencastre ou Leonor Seixas.

