Será que Cristina Ferreira já viu o álbum de fotografias da infância do namorado João Monteiro? Caso ainda não tenha tido essa possibilidade, Francisco Monteiro já deu uma ajuda.

O vencedor da edição de 2023 do 'Big Brother' e 'cunhado' da apresentadora publicou nas stories do Instagram um amoroso registo no qual surge ao lado do irmão, Francisco, e da irmã, Mariana.

Os três, ainda pequenos, estão a dormir tranquilamente, o que torna a partilha ainda mais amorosa.

Veja abaixo.



© Instagram/Francisco Monteiro

