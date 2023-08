Margarida Corceiro partilhou com os seguidores da sua página de Instagram imagens de uma 'escapadinha' de sonho que fez a Ibiza, Espanha. As fotografias foram registadas no Bless Hotel Ibiza e retratam momentos de descontração.

Na legenda da publicação, Margarida aproveitou para agradecer pela estadia e a forma como foi recebida.

Importa notar que, recentemente, Corceiro foi notícia depois de, alegadamente, ter confrontado um jovem durante uma ida à discoteca Bliss, em Vilamoura, após ter sido alvo de ofensas.

