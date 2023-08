Margarida Corceiro esteve no Algarve e por lá participou numa festa da Central Models que aconteceu na discoteca Bliss, em Vilamoura. À saída do evento, a atriz foi insultada por um jovem e, sem receios, quis tirar satisfações.

O 'TVI Extra' foi tentar perceber tudo o que aconteceu e em conversa com Hugo Tabaco, ex-concorrente do 'Big Brother Famosos', avançou com novos detalhes do sucedido.

"Devia ter sido alguém mal resolvido que foi indelicado com ela. Foi pelo menos uma pessoa e ela confrontou-o, foi diretamente ter com ele e perguntou qual era o problema dele ou que ele lhe dissesse o que lhe estava a chamar", fez notar Hugo, que revela não ter conseguido perceber ao certo qual foi a ofensa proferida.

"O fulano fugiu. Virou-lhe as costas e ela seguiu a vida dela", acrescentou o DJ.

