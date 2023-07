Margarida Corceiro e Lando Norris encontram-se a passar férias juntos? Publicações feitas nas redes sociais localizam a atriz e modelo portuguesa e o piloto de Fórmula 1 no mesmo destino: Cap Ferrat, em França.

No passado dia 16 de julho, Corceiro partilhou na sua página de Instagram uma fotografia de uma paisagem a perder de vista. Na legenda da publicação escreveu: "Postal".

Já esta quinta-feira, 18 de julho, a repórter Julia Piquet mostrou a mesma paisagem.

Numa fotografia esta posa na água acompanhada por vários amigos, entre eles... Lando Norris. Aparecem ainda Max Verstappen, campeão do mundo de Fórmula 1, e o piloto Nyck de Vries.

Imagem partilhada por Julia Piquet© Instagram - Margarida Corceiro/Instagram - Julia Piquet

Imagem partilhada por Margarida Corceiro© Instagram - Margarida Corceiro/Instagram - Julia Piquet

Sublinhe-se que Kelly Piquet é a namorada do campeão do mundo de F1, Max Verstappen.

Vale notar que Margarida Corceiro e João Félix confirmaram o fim do seu relacionamento em junho deste ano. "Eu e o João partilhámos conquistas durante alguns anos, numa fase de mudança, crescimento e aprendizagem. Não estando juntos como um casal há algum tempo, tenho a sorte de fazer parte da vida dele. Agradecemos todas as mensagens de quem realmente se preocupa connosco. Estamos bem, felizes e amigos como sempre fomos", referiu a atriz no Instagram.

Os rumores de um alegado romance com Lando Norris já tinham surgido em maio, quando os dois foram vistos juntos no Mónaco.

Leia Também: Margarida Corceiro faz apelo: "Pode ser que fiquem a entender melhor..."