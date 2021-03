Vasco Palmeirim surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com a partilha de um vídeo do filho mais novo, o pequeno Matias, que nasceu em maio do ano passado.

Um carinhoso vídeo do menino onde este aparece de costas, em pé, a tentar abrir uma cerca. "Não é uma vida fácil, Matias", escreveu o pai 'babado', na brincadeira, tendo acrescentado ainda à publicação a música 'Soltem os Prisioneiros', dos Delfins.

Recorde-se que Vasco Palmeirim e a companheira, Bárbara Magalhães, são também pais de Tomás.

