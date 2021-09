Se é fã de Vasco Palmeirim e Nuno Markl, então esta notícia é para si. Os radialistas da Comercial preparam-se para fazer o seu primeiro programa de televisão a dois, conforme revelou Palmeirim através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Greg Davies e Alex Horne. Estes senhores apresentam aquele que é um dos meus programas favoritos há anos: o Taskmaster", começa por dizer.

"Há anos que chateio a RTP para o fazer. E se calhar venci pelo cansaço. Vai acontecer já em 2022", nota.

"'Convém que os apresentadores tenham uma certa química' - disse o criador Alex Horne à nossa produção. 'Mister Horne, eles adoram-se, trabalham juntos há 12 anos e um deles é padrinho do filho mais velho do outro'. 'Great!'. Vasco Palmeirim e Nuno Markl no Taskmaster. Brevemente na RTP1", termina.

Comentando a publicação, Markl notou: "Eu sabia que ser padrinho do Tomás ia abrir muita porta".

