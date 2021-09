Cristiano Ronaldo surpreendeu tudo e todos ao marcar o segundo golo de Portugal, e o que ditou a vitória da equipa, nos últimos segundos da partida contra a República da Irlanda para o Mundial2022.

Um momento que foi destacado nas redes sociais, e foram várias as caras conhecidas que fizeram questão de deixar uma mensagem a CR7.

Vasco Palmeirim foi uma das figuras públicas que não ficaram indiferentes ao jogo desta quarta-feira, tendo recorrido ao Instagram para recordar também o primeiro golo de Cristiano Ronaldo pela Seleção Nacional.

"Quando o vi marcar o golo 111 lembrei-me logo do golo 1 com a camisola da nossa seleção. Cristiano, é que já não há mais palavras, pá. Isto é só gozar com os mortais", escreveu na legenda de dois vídeos que publicou no Instagram, mostrando as imagens do golo do craque desta quarta-feira e do primeiro com a camisola de Portugal.

Leia Também: Vídeo. Tony Carreira juntou-se aos filhos no estádio para ver Portugal