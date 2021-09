Tony Carreira juntou-se aos filhos, David e Mickael, no Estádio Algarve, em Faro, para ver Portugal jogar contra a República da Irlanda para o Mundial2022.

Pai e filho desfrutaram de bons momentos juntos no estádio e 'vibraram' com o golo de Cristiano Ronaldo nos últimos segundos da partida.

Nas stories do Instagram, Mickael Carreira não resistiu em partilhar este momento, especialmente quando CR7 marcou o segundo golo que deu a vitória a Portugal mesmo no final do jogo.

Num primeiro vídeo que pode ver na galeria, o cantor aparece muito feliz junto do irmão, David, a 'aplaudir' CR7. Nas mesmas imagens mostra ainda o pai, Tony. De seguida, numa outra publicação, gravou o capitão da Seleção Nacional em campo após festejar o segundo golo e a vitória. "CR7, és o maior", escreveu.

Veja o vídeo em baixo.

Leia Também: Katia Aveiro a 'rebentar' de orgulho de Cristiano Ronaldo