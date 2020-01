"2020 vai ser giro", escreveu Vasco Palmeirim na legenda de uma fotografia que publicou esta quarta-feira, dia 1 de janeiro, no seu perfil de Instagram. A fotografia, que pode ver abaixo, mostra o seu filho abraçado à sua mulher, Bárbara, que exibe uma barriguinha de grávida.

A imagem, que conta já com milhares de gostos, já mereceu as reações de alguns famosos, como as apresentadoras Cristina Ferreira, Rita Ferro Rodrigues e Vanessa Oliveira ou o humorista Nuno Markl. "As minhas vagas de padrinho já estão todas preenchidas, mas posso ser padrinho suplente, na boa", escreveu Markl.

O locutor da rádio Comercial e apresentador da RTP é casado com Bárbara Magalhães, com quem já tem um filho, Tomás.

Vasco e Bárbara estão juntos desde 2013 e casaram em 2018.

