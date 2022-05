Foi há precisamente dois anos que Vasco Palmeirim deu as boas-vindas ao segundo filho, o pequeno Matias.

Esta quinta-feira, 12 de maio, o apresentador e locutor destacou a data na sua página de Instagram, onde partilhou uma ternurenta fotografia do menino e deixou uma carinhosa mensagem.

"Dois anos de Matias. O mano mais novo do 'Titá' faz hoje dois anos", começou por dizer.

"Parabéns ao miúdo que quando vê a mãe em videochamada pergunta 'o papá?' e quando vê o pai no telefone pergunta 'a avó?'", contou. "Que continues muito feliz a brincar com a bola, com a vassoura e com a esfregona", completou.

De recordar que Vasco Palmeirim e a mulher, Bárbara Magalhães, são ainda pais de Tomás, filho mais velho.

