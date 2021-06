Recentemente foi noticiado que "desde a final do Euro 2016 que não havia um programa na TV portuguesa com tanta audiência", referindo-se ao jogo de Portugal-França que decorreu esta quarta-feira, 23 de junho, e que foi transmitido na RTP1.

Uma informação que Vasco Palmeirim fez questão de destacar na sua página de Instagram, sem deixar de lado o seu característico bom humor.

"Oh. Isto é só porque estavam à espera do 'Joker' a seguir", reagiu, referindo-se ao seu programa na RTP1, transmitido de segunda à sexta-feira, e que na quarta-feira foi para o ar depois do jogo.

