O Sporting Clube de Portugal faz 114 anos esta quarta-feira, 1 de julho. Uma data que Vasco Palmeirim não deixou passar em branco, tendo destacado o clube do seu coração no Instagram.

Ao lado de uma fotografia do filho mais velho, Tomás, que aparece com uma camisola dos leões, o locutor e animador das manhãs da Rádio Comercial escreveu: "Parabéns, Sporting Clube de Portugal! Em nossa casa há um leão de 40 anos, um leãozinho - da foto - com quatro e até já temos uma pequena cria com mês e meio. E todos nós te desejamos o melhor pelos teus 114 anos. Sofremos muito contigo, mas gritamos sempre por ti".

Recorde-se que Vasco Palmeirim e a mulher, Bárbara Magalhães, foram pais pela segunda vez no passado mês de maio, do pequeno Matias.

Leia Também: Equipa da Rádio Comercial 'transforma-se' com novo penteado de Ronaldo