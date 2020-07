O novo penteado de Cristiano Ronaldo continua a dar muito que falar nas redes sociais. O burburinho é tanto que na manhã desta quarta-feira, dia 1, a equipa das manhãs da Rádio Comercial decidiu brincar com o tema fazendo com que todos os seus elementos mudassem de visual e ficassem iguais a CR7.

"Diga-nos lá, qual dos craques das Manhãs fica melhor com o cabelo do Cristiano Ronaldo?", pode ler-se na legenda de uma montagem, onde a mudança de visual se fez com recurso ao uso de Photoshop.

Vera Fernandes, Elsa Teixeira, Nuno Markl, Pedro Ribeiro ou Vasco Palmeirim, qual dos radialistas fica melhor em versão CR7?

