Cristiano Ronaldo está a cada dia mais arrojado nas suas escolhas de visual e até nos looks que usa no dia-a-dia. Este sábado, dia 27, o craque voltou a marcar pela originalidade ao eleger um extravagante conjunto da Louis Vuitton .

Trata-se de uma camisa havaiana combinada com uns calções pelo joelho. Peças estampadas com o símbolo da marca de luxo em diversas cores.

Mas afinal, quanto pode custar este look?

No site marca encontrámos as duas peças. A camisa está à venda pelo valor de 650 euros e os calções por 690 euros. No total, são precisos 1.340 para ter um conjunto igual ao de CR7.

"Começar o dia com boas vibrações e estilo", declarou o jogador português ao exibir o seu look de fim de semana nas redes sociais.

