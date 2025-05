Pedro Fernandes não podia ter passado uma melhor manhã. O locutor da rádio RFM recebeu no programa 'Café da Manhã', esta quarta-feira, 7 de maio, as escritoras da saga 'Uma Aventura': Ana Maria Magalhães e a Isabel Alçada.

O animador partilhou uma imagem ao lado das duas e rodeados dos vários livros que estas escreveram ao longo dos anos.

"Vocês não imaginam a alegria desta criança quando a Ana Maria Magalhães e a Isabel Alçada aceitaram o convite para virem ao 'Café da manhã' e mais ainda quando hoje as vi entrarem no estúdio da RFM.

Cresci com os seus livros, colecionava-os, devorava-os e aguardava ansiosamente pela aventura seguinte, que normalmente recebia no meu aniversário ou no Natal. Hoje levei a minha colecção inteira de livros 'Uma Aventura' só para lhes mostrar e elas fizeram questão de os autografar todos!", confidenciou Pedro Fernandes.

De seguida, o locutor agradeceu o contributo das escritoras para a educação dos jovens e crianças.

"Muito obrigado Ana e Isabel, por todas as histórias e por incutirem o gosto pela leitura a tantas crianças de tantas gerações. Que continuem até pelo menos ao número 100", revelou.

