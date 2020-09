As figuras públicas não ficaram indiferentes à presença do pivô no 'Jornal das 10h'.

Depois de Carolina Deslandes ter destacado a decisão da SIC por ter colocado à frente do 'Jornal das 10h' o pivô Cláudio França, vários outras figuras públicas também aplaudiram o canal no Instagram. Muitos rostos conhecidos mostraram o seu agrado por a estação ter colocado um "negro de rastas" a apresentar as notícias. "Que orgulho sinto", disse Mariama Barbosa. "A SIC Notícias fez história. Nunca em toda a minha vida tinha visto um Negro de rastas em frente a um ecrã a apresentar as notícias. Estão todos de parabéns, um pequeno passo para o canal e um grande passo para a Comunidade Negra. Para a humanidade. E para Todos nós!!! Que MUDANÇA... Que BOM. Que Orgulho sinto... Cada vez mais acredito que na vida é só o Amor que interessa e mais não digo. Parabéns Cláudio França", escreveu a comentadora do programa 'Passadeira Vermelha'. Veja na galeria muitas outras figuras públicas que também destacaram a estreia de Cláudio França. Leia Também: Carolina Deslandes aplaude SIC por destacar rosto "negro e de rastas"















