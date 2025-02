Clara de Sousa é uma das pivôs mais influentes, estando todos os dias na televisão dos portugueses, a apresentar o Jornal da Noite, na SIC.

Esta quinta-feira, 20 de fevereiro, Clara de Sousa deu os parabéns à TVI - que completa 32 anos - e recordou o dia em que se estreou na apresentação de noticiários televisivos.

"Parabéns à TVI por mais um aniversário!", desejou.

"Nesse dia, a 20 de fevereiro de 1993 estreei-me na então 4 na apresentação de noticiários televisivos… e cá continuo 32 anos depois. Aqui, 'side by side' com a jovem Clara de então com apenas 25 anos. O tempo passa demasiado depressa quando fazemos o que gostamos. Mas valeu a pena cada minuto", escreveu.

Ora veja.

