Vânia Sá partilhou nas redes sociais esta segunda-feira, dia 18 de dezembro, um desabafo recheado de críticas ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como aos profissionais que dele fazem parte.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' começou por dizer que "o SNS deve ser a pior empresa que existe" e que "parece que ninguém manda" e que tudo funciona "conforme a vontade de trabalhar de cada um".

"Tenham sempre atenção se há algum jogo importante antes de tentarem sequer ficarem doentes", disse depois Vânia, referindo-se ao Clássico de ontem, entre Sporting e FC Porto.

"Os diretores dos hospitais que c****** fazem? Recebem ordenados milionários pelo quê? Alguém que me dê uma luz por favor. Porque sempre que um de nós tem que ir ao hospital parece que estamos num país de terceiro mundo onde literalmente encostam as pessoas", escreveu também Vânia, apontando depois o dedo aos "médicos e enfermeiros": "Ganham mal? Peçam trabalho na Ikea. Mas também trabalham de noite. Aliás trabalham efetivamente senão são despedidos".

"Incrível que por causa da falta de médicos não dormi nem duas horas. A minha mãe não dormiu nenhuma sentada numa cadeira desde as 14h! Qual é o vosso problema? Quem c****** manda nos hospitais?", rematou.

Vale lembrar que nos últimos meses temos assistido a um clima de grande animosidade entre os profissionais e a tutela do Serviço Nacional de Saúde, que se tem manifestado em inúmeras greves e na falta de recursos humanos que, em alguns casos, levou mesmo ao encerramento de serviços.

© Instagram/Vânia de Sá

