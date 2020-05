Esta terça-feira, dia 19, a ex-'Casa dos Segredos', Vânia Sá está de parabéns pelas 27 primaveras. Contudo, a data, este ano, fica marcada por um "misto de emoções": A dor da perda da avó, no início do ano, e a felicidade de ter concretizado o sonho de abrir a sua loja de roupa.

"É a primeira vez que não AMO fazer anos. Sempre fui uma pessoa de festejar o aniversário como se fosse o melhor dia do ano mas o 19 que eu tanto adorava passou a ser o número que eu mais odeio", escreveu numa publicação nas redes sociais realizada nas primeiras horas do dia.

E continuou, com palavras dirigidas à querida avó: "Quatro meses sem ouvir a tua voz e que saudades tenho eu de ti! Conquistei mais uma meta na minha vida e de todas as prendas que podia pedir apenas queria um beijo teu. Foi por ti".

Ainda que de coração partido, a empresária terminou a sua publicação com o anúncio de que a inauguração do seu negócio, a Vânia Sá Clothing Store, tomará lugar no próximo sábado.

