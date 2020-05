Este domingo, dia 17, Joana Diniz esteve à conversa com Teresa Guilherme através de uma videochamada via Instagram. A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' abordou os mais diversos assuntos da sua vida pessoal, inclusive, o relacionamento - neste caso a ausência dele - que mantém com o pai da filha, Igor Sanchez.

Joana afirmou que o treinador nunca quis, nem quer ser pai. "Ele cada vez que ia a uma ecografia dizia: 'Então como é que está o feto?' Não era como é que está a minha filha. E aquilo começava a mexer com o meu sistema nervoso, sabe?", recorda.

A entrevista sublinhou que teve inclusive de levar o ex-companheiro a tribunal de forma a que este perfilhasse a pequena Valentina. "Só tem o nome do pai há quatro meses, porque tive de ir a tribunal com ele para perfilhar a filha".

Atualmente, Joana diz que a bebé não vê o pai há três meses sublinhando que este apenas pede para vê-la "quando lhe dá na cabeça".

Neste contexto fez ainda mais uma revelação: "Na altura engravidei e nós estávamos bem. Duas semanas depois separamo-nos e ele queria eu abortasse e eu não abortei, simples". Joana completou o assunto adiantando que não recebe qualquer tipo de apoio financeiro por parte de Igor, sendo que tudo fica a seu encargo. Ainda assim, não se considera uma "mãe guerreira", até porque defende que a sua história é a de tantas outras mulheres.

Leia Também: Joana Diniz volta a fazer mudança radical. Agora tem tranças no cabelo