Depois de ter retirado as extensões para adotar um look de cabelo curto, eis que Joana Diniz volta a submeter-se a uma mudança radical. A antiga concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, adotou um look ao estilo africano e tem agora tranças compridas no cabelo.

O resultado desta mudança foi partilhado com os seguidores através de vários vídeo e fotografias publicados na conta oficial de Instagram de Joana.

Espreite a galeria para ver as imagens.

