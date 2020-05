A primeira semana dos concorrentes do 'Big Brother' na casa mais vigiada do país promete dar muito que falar. Os participantes apenas entraram na casa na gala deste domingo, mas parece que as polémicas já começaram.

Durante a emissão do TVI reality foi possível ver que Slávia ficou desagradada com a produção ao perceber que estes ofereceram maquilhagem a todas as meninas mas se esqueceram de colocar na casa uma base do seu tom de pele.

"Já que estão todas a maquilharem-se, eu queria aproveitar para explicar porque é que eu não me vou maquilhar. Eu não sei se eu sou daltónica, acho que eu não sou, mas aqui não está a minha palete", começou por lamentar a jovem de pele negra, mostrando para a câmara as cores que se encontravam no toucador.

"Está complicado (...) Mas é por causa disso que a Slávia está aqui, por causa da representatividade. Nós precisamos de representatividade em coisas pequenas como esta, como umas simples maquilhagem que não tem bases para todas as tonalidades", fez questão de referir a jovem angolana, reforçando que este é um tema simples, uma vez que falamos de maquilhagem, mas que representa muitos outros pontos onde começa a discriminação.

