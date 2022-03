Vanessa Silva foi este domingo uma das protagonistas da gala de 'Big Brother Famosos'. A cantora foi convidada a partilhar a curva da vida, momento emotivo no qual recordou os pontos mais marcantes da sua história.

A concorrente do reality show da TVI lembrou a morte do irmão, que perdeu a vida num acidente de viação, a perda do pai anos depois, na sequência de doença prolongada, e os seus vários amores e 'desamores'.

Vanessa casou duas vezes, tendo o primeiro enlace durado vários anos. A relação já não estava bem há muito, mas apenas quando se apaixonou por outra pessoa, uma mulher, a cantora e atriz teve a coragem necessária para terminar.

"A minha decisão foi terminar o meu casamento e ficar com esta pessoa. Era do sexo feminino. Então, as pessoas viram-me casada tanto tempo com um homem que depois houve aqui um certo preconceito. Não foi bonito", conta, explicando que sentiu na pele o preconceito por viver na altura uma relação homossexual.

Apesar de Vanessa não ter referido o nome da mulher por quem se apaixonou, à época do romance especulava-se na imprensa cor-de-rosa de que era Liliana Almeida, concorrente da edição anterior do 'BB', a sua companheira. "Continuo a amar essa pessoa incondicionalmente. Havia amor a mais, o que também é possível", diz ao falar sobre o fim da relação.

Anos depois, Vanessa casou-se pela segunda vez. Ao lado de Pedro viveu uma bonita história de amor, até que o companheiro pediu o divórcio.

Mais recentemente, a cantora e atriz voltou a apaixonar-se e vive agora, ao lado de Miguel, um amor que acredita ser para a vida toda.

