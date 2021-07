Depois de uma escapadinha ao Algarve com o novo amor, Vanessa Martins fez de novo as malas para uns dias de férias no paraíso. A empresária encontra-se na ilha grega de Santorini na companhia de uma amiga e vai aproveitar "desconectar".

"Abrir a porta para nos permitirmos desconectar, desligar da preocupação, da ansiedade da vida e encher a alma deste azul sem fim e limpar a energia neste branco puro. Olá Santorini", escreveu numa publicação realizada na manhã desta sexta-feira.

Ainda esta semana, recorde-se, Vanessa Martins desabafou com os seguidores sobre os ataques de ódio que recebe nas redes sociais e que muitas vezes a fragilizam.

