Foi no início de abril que começaram a circular rumores de romance entre Vanessa Martins e Miguel Ângelo, antigo concorrente do programa 'Like Me', da TVI. E parece que a relação vai de 'vento em popa'.

Ainda este fim de semana, a empresária e o digital influencer rumaram ao sul do país para uma escapadinha e não passaram despercebidos nas redes sociais.

Hospedados no Tivoli Carvoeiro, Vanessa e Miguel Ângelo aproveitaram também para rever alguns amigos, nomeadamente Catarina Mira, amiga de longa data da empresária, que viajou de Londres para o Algarve recentemente.

