Vanessa Martins usou as stories da sua conta de Instagram para responder à letra a uma mensagem que recebeu nesta rede social. Na mesma lia-se o seguinte: "Esta deve dar o c****** para ter a vida que tem... diz que é empresária".

Não ficando indiferente a tais palavras, a influencer começou por dizer: "Aqui estamos na luta de tentar que mulheres como a Raquel percebam que há mais formas de ganhar a vida e trabalhar sem dar o c******".

"Acorda cedo, como acordei hoje, e começa logo a trabalhar e deita-te cedo, ou às horas que conseguires. Na Frederica estou a precisar de pessoas para trabalhar [...]. Se quiseres ir embrulhar encomendas, colar autocolantes, fazer apoio ao cliente, organização de stocks, se quiseres trabalhar na agência...", continua.

"A Raquel tem dois problemas porque não sabe como ganhar dinheiro sem ser dar só o c****** e também não sabe mandar mensagens diretas para as amigas, enganou-se e mandou para mim", nota ainda.

créditos: © Instagram - Vanessa Martins

Mensagem que a influencer recebeu

Posteriormente, nos stories e em escrito acrescentou: "Porque não preciso que ninguém compreenda o meu trabalho, mas o que não compreendo é este ataque vindo de mulheres. Se for um homem com sucesso ninguém questiona. Se tiver um bom carro não é estranho. Mas se for uma mulher é porque deu o c******.

Sim, sou empresária e isso significa que pago milhares de impostos, que pago dezenas de ordenados por mês, que garanto que nada falte para dar continuidade ao projeto, porque já há muitas pessoas a depender da Frederica. Sou empresária e não sou mais que ninguém".

Leia Também: Vanessa Martins refresca visual com pequena mudança