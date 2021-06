Vanessa Martins usou as stories da sua conta de Instagram para fazer um desabafo no qual se revelou um pouco triste.

Numa gravação, a influencer digital refere: "Ia fazer uns stories a fazer um treino, mas perdi um bocado a vontade porque, de facto, a Internet e um local muito sujo".

"Recebo às vezes muito hate (ódio) na Internet e não consigo ser assim tão forte com as coisas que tenho de ler sobre a minha pessoa", termina, sem especificar, no entanto, o que a chateou.

Note-se que entretanto surgiu uma fotografia onde Vanessa aparece, pela primeira vez, abraçado ao seu novo amor, Miguel Ângelo.

Leia Também: Amiga revela primeira fotografia de Vanessa Martins e novo amor 'juntos'