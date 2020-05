Esta quarta-feira, dia 20, Vanessa Martins completa mais um ano de vida, data que a própria evidenciou na sua conta de Instagram. Tendo em conta a pandemia do novo coronavírus, a influenciadora notou que os festejos teriam de ser feitos de forma distinta ao contrário dos anos anteriores.

"Quem me conhece sabe que adoro fazer anos e juntar os meus amigos nem que seja só para um jantar. Este ano será mais calmo só com a família mas que também é bom. Para quem não sabe eu nasci no mesmo dia que a minha mãe por isso é sempre aniversário a dobrar!", começa por referir.

"Só tenho um desejo para este ano. E espero que se realize. O resto eu conquisto. Sabe Deus o porquê de me por à prova, sabendo que eu tenho de controlar tudo. No final isto só poderá dar num livro com ensinamentos", continua.

Por fim, Vanessa agradeceu aos seguidores por todo o carinho recebido.

A propósito do aniversário, veja alguns dos visuais da blogger e empresária.

Leia Também: Vanessa Martins celebra 34 anos e recebe declaração de Marco Costa