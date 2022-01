Marco Costa celebrou no Instagram o aniversário do cão Sadik, que adotou quando estava casado com Vanessa Martins, e acusou a 'ex' de não o deixar ver o patudo.

"Parabéns ao meu primeiro filho! Mesmo que não me deixem ver-te, mesmo que esteja longe de ti, nunca me esqueço de ti, meu Sadik. Saudades tuas! 'Mais amor'", escreveu o famoso pasteleiro numa das publicações que fez na sua página de Instagram.

Por sua vez, Vanessa Martins também assinalou este dia especial na sua página de Instagram, no entanto, não está ser bem recebida por alguns internautas. Por isso, após ser "ofendida e perturbada", a influencer e empresária decidiu reagir.

"Todas as pessoas que estão neste momento a entrar no meu Instagram para comentar a publicação do aniversário do meu cão para me ofender, perturbar, sem qualquer tipo de fundamento, somente com uma base informativa falsa, eu vou bloquear. Estou a bloquear porque não vou permitir que as pessoas, sem qualquer tipo de informação, façam julgamentos gratuitos sobre a minha pessoa e sobre a minha vida privada e íntima. No meu Instagram vão permanecer pessoas que são do bem, sã mentalmente", começou por dizer nas stories.

Nos vídeo que publicou na rede social esta terça-feira, Vanessa Martins frisou que "qualquer pessoa que entre no seu Instagram para a ofender é automaticamente bloqueada para sempre".

"Quando eu digo pessoas que não estão bem mentalmente, não estão. Porque uma pessoa que, sem qualquer tipo de base informativa, vem para o Instagram de outra pessoa comentar a vida pessoal e íntima atacando, não me conhecendo e não sabendo de nada, e a ofender-me... Essa pessoa não pode estar bem. Como é que é possível? Isto é o Instagram, mas tem regras, e é a minha vida privada", acrescentou.

