Vanessa Martins fez uma publicação na sua conta de Instagram a partilhar com os seguidores um momento difícil por que passou. A doença com a qual sofre - endometriose - e por causa da qual foi operada há um ano, regressou.

"Ontem, passado pouco tempo de colocar os últimos stories... sem prever que isto pudesse acontecer, tive uma crise de endometriose. Passado exatamente um ano depois de ser operada... aquela dor abdominal aguda apareceu", afirma.

"Não sei se chorei de dor ou de tristeza da endometriose ter voltado tão rápido. É muito triste saber que ela voltou e que não me consigo livrar disto", confessa.

Entretanto, agradeceu o apoio que recebe através das redes sociais: "Sempre partilhar a minha doença com vocês, vocês sempre me apoiaram e contaram-me as vossas histórias. E tal como eu vos dou força também recebo a vossa. Estou cansada e com medo por ter voltado".

