Esta quarta-feira, dia 19, Vanessa Martins esteve no programa 'A Tarde é Sua' para falar de um tema que diz respeito a todas as mulheres: a beleza e sensualidade depois dos 50. O assunto foi abordado pela própria na mais recente edição da sua revista para a qual convidou Fátima Lopes para posar.

"Essas inseguranças alimentam-nos e tornam-nos pessoas frustradas, tristes... não acrescenta nada", referiu, notando que tem visto uma evolução das mentalidades neste sentido.

"As marcas representam isso. Já se estão a normalizar os corpos, as belezas, pessoas reais e isso é bastante bom. Gosto de ver uma mulher com rugas a falar de um creme anti-rugas, uma mulher com celulite a dizer que tem uma campanha de celulite", acrescentou.

Assim, na visão da influencer, a publicidade "tem que ser real", não "podendo ser enganosa".

"Já há marcas que fazem isso, mas ainda há ali uma certa resistência do diferente. (...) Somos todas lindas e temos de gostar de nós como somos", completou.

