Vanessa Hudgens olha de forma positiva para o fim da sua relação com Austin Butler.

Em entrevista ao podcast 'She Pivots', a atriz fez um balanço das suas anteriores relações e de como isso a fez reavaliar a sua vida.

Na sua visão, Vanessa, de 35 anos, mostrou-se feliz pelo fim da relação de nove anos com Austin - que terminou em 2020 - porque isso a levou ao atual marido, Cole Tucker, de 27, que a atriz diz ser "a pessoa certa".

Vanessa – que se casou com Cole em dezembro de 2023, no México – deixou claro que não poderia estar mais grata pela existência do marido na sua vida. "Ele é o ser humano mais solidário e verdadeiramente compreensivo que já conheci", afirmou.

Vanessa Hudgens e Cole Tucker© Getty Images

