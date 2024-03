Ashley Tisdale falou sobre os rumores que dão conta de um afastamento entre ela e Vanessa Hudgens, durante o episódio desta terça-feira de 'Watch What Happens Live' com Andy Cohen.

O apresentador quis saber o que se passava entre as duas atrizes e Ashley falou brevemente sobre o tema, sem afirmar se ainda são ou não amigas.

"Há muito tempo que não a vejo. Acho que, obviamente, ela está a trabalhar. Eu também estou a trabalhar. E tenho uma filha, que é um emprego de tempo integral", afirmou.

De recordar que as duas não são vistas juntas desde 2021. No final do ano passado o afastamento entre ambas voltou a estar em evidência uma vez que Tisdale não foi vista no casamento de Vanessa.

Leia Também: Genoveva Casanova quebra silêncio 4 meses após polémica com rei Frederico