Vanessa Bryant assinalou o primeiro Dia do Pai após a morte do companheiro Kobe Bryant, e a filha Gianna, no último domingo, 21 de junho. Um dia que contou uma surpresa especial.

A família conheceu o novo membro da família, o cão Bobby. Vanessa não resistiu em mostrar o amigo de quatro patas nas redes sociais.

"Adoro ver a minhas meninas a sorrirem. Apresento-vos o Bobby", escreveu na legenda de uma fotografia onde a filha mais velha, Natalia, de 17 anos, aparece com o animal.

