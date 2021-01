Vanessa Bryant está a desfrutar de uns dias de descanso com as filhas na neve, depois de ter assinalado um ano da morte do marido, Kobe, e da filha, Gianna, que morreram no dia 26 de janeiro de 2020 num acidente de helicóptero.

Recorde-se que além da falecida Gianna, Kobe e Vanessa são pais de Natalia, de 18 anos, Bianka, de quatro, e Capri Kobe, de 19 meses.

No Instagram, desde quarta-feira que Vanessa, de 38 anos, tem partilhado uma série de imagens que destacam vários momentos destes dias na neve.

Na legenda de uma das publicações, recordou que esta seria uma viagem que faria com o falecido marido. Veja na galeria algumas das imagens da família na neve.

De destacar ainda que na terça-feira, dia 26 de janeiro, precisamente um ano após a morte de Kobe e Gianna, Vanessa publicou na mesma rede social uma carta escrita por uma das melhores amigas da falecida filha.Veja abaixo:

