Vanessa Bryant recorreu ao Instagram para assinalar o 18.º aniversário da filha mais velha, Natalia, esta terça-feira, 19 de janeiro.

"Querida Natalia, feliz aniversário! A mamã e o papá estão muito orgulhosos da jovem que és", começou por escrever Vanessa na legenda de uma fotografia da filha.

"Demonstraste tanta força ao longo do ano mais difícil das nossas vidas. Obrigada por intervires e me ajudares com as tuas irmãzinhas. És uma irmã mais velha incrível e um lindo modelo para tantas pessoas", destacou de seguida, referindo-se ao ano de 2020, que começou com a perda do companheiro e pai das filhas, Kobe Bryant, e ainda da filha Gianna.

Recorde-se que pai e filha morrem num acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro do ano passado.

"Obrigada por seres gentil, educada e graciosa em tudo o que fazes. Não tens ideia de como a mamã e o papá estão felizes e orgulhosos por seres nossa filha. Amamos-te sempre e para sempre. Feliz 18.º aniversário para a nossa primogénita, Natalia, a nossa principessa", lê-se ainda na publicação.

Além de Natalia e da falecida Gianna, Kobe e Vanessa são também pais de Bianka, de quatro anos, e Capri, de um ano.

Leia Também: Quase um ano após a morte do marido, Vanessa Bryant fala do luto