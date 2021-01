Quase um ano após a morte do marido, Kobe Bryant, Vanessa decidiu abrir o coração para falar do luto.

Apenas a uma semana do primeiro ano da morte do companheiro e da filha, Gianna, que morreram num acidente de helicóptero a 26 de janeiro de 2020, Vanessa começou por confessar: "O luto é uma confusa mistura de emoções. Um dia estás a rir e no outro não tens vontade de estar vivo".

Nas stories da sua página de Instagram, escreveu ainda: "Quero dizer isto às pessoas que lutam contra a dor e uma perda dolorosa. Encontrem a vossa razão de viver. Sei que é difícil. Eu olho para as minhas filhas e tento superar este sentimento por elas. A morte é garantida, mas viver o resto do dia não. Encontre o seu motivo".

Recorde-se que além de Gianna, o casal tem mais três filhas em comum, Natalia, de 17 anos, Bianka, de quatro, e Capri, de um.

Leia Também: Filha de Kobe e Vanessa Bryant magoa-se a praticar ski