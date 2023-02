Andreia Rodrigues tem estado a substituir Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC, uma vez que a apresentadora continua a recuperar de uma virose. E foi por lá que viveu um momento inusitado com Alexandre, de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'.

O concorrente do reality show da SIC contou que não tem medo de cobras, o que levou Andreia Rodrigues a dizer: "Até porque há várias no Alentejo...".

De seguida, e sem pensar, Alexandre atirou: "Há lá poucas... de duas patas então!".

Andreia ficou uns segundos sem reagir, dizendo depois: "Alexandre... vamos fingir que não disse isso, está bem?".

Veja aqui o momento em causa.

