Daniela Melchior aguçou ainda mais a curiosidade dos fãs de 'Velocidade Furiosa' ao partilhar esta segunda-feira, 17 de abril, no Instagram, um vídeo promocional do próximo filme da saga.

A atriz lembra que o elenco está quase "de volta às ruas", ou neste caso ao cinema... já que 'Velocidade Furiosa 10' chega ao grande ecrã a 19 de maio deste ano.

"Vamoooos", declarou ainda a artista portuguesa, que pela primeira vez entra na saga e contracena ao lado do icónico Vin Diesel.

Além de contar com a participação de Daniela Melchior, o novo 'Velocidade Furiosa' é especial para o público português já que algumas das cenas do filme foram rodadas em Portugal - na região norte e centro do país.

