Esta sexta-feira, 27 de agosto, celebra-se um dia especial no seio do clã Aveiro. A filha mais nova de Katia Aveiro, a pequena Valentina, completa hoje dois anos de idade.

A avó 'babada', Dolores Aveiro, já fez questão de deixar uma mensagem dedicada à neta na sua conta de Instagram: "Querida menina da avó, de sorriso fácil e de uma luz brilhante, faz hoje dois anos que veio preencher ainda mais as nossas vidas. Parabéns amor da avó, que Deus te cuide e abençoe sempre".

Também a tia, Elma Aveiro, deixou a seguinte mensagem: "Agradeço a Deus todos os dias pela família que Deus me deu e mais uma vez trouxe para as nossas vidas mais uma princesa que tanto nos faz feliz. Já se passou 2 anos, um amor que só cresce ano após ano. Que Deus cuide sempre de ti, amor da tia, e eu, enquanto cá estiver, também irei cuidar de ti. Parabéns a princesa mais linda do mundo".

