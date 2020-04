Val Kilmer abriu o seu coração para falar da sua história, recordando a batalha contra o cancro na garganta, diagnóstico que chegou em 2015.

Em conversa com Chris Connelly, do 'Good Morning America', o ator disse: "Sinto-me muito melhor do que pareço, sinto-me maravilhoso".

Sobre esta fase difícil, Val falou ainda do momento em que fez uma traqueostomia, que alterou a sua fala, mas que o ajuda a respirar. No entanto, apesar de tudo, reconhece que conseguiu curar a doença "muito rapidamente".

Questionado sobre o que sente mais falta na sua voz, respondeu: "De ter uma voz! De não me rir como um pirata".

