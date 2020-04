Val Kilmer já namorou com várias mulheres da indústria do entretenimento, entre elas Cher, Cindy Crawford... e Angelina Jolie. E o romance com esta última atriz não ficou esquecido quando Val, de 60 anos, escreveu o livro autobiográfico, 'I’m Your Huckleberry'.

Na obra, o também ator conta que a relação com Angelina foi "talvez a mais comovente e séria".

"Quando as pessoas me perguntam como é que ela é, eu digo que ela é como as outras mulheres, como as outras pessoas, estrelas mundiais, mas ainda melhor", acrescentou, citado pela revista Hello.

Segundo a People, Val diz ainda no livro que "há 20 anos que não tem uma namorada", abordando ainda uma das fases menos boas da sua vida, quando enfrentou o cancro na garganta. "Estou curado do cancro há mais de quatro anos. [...] Sinto-me muito grato", partilha.

