Desde a saída de Cristina Ferreira da SIC que, de vez em quando, surgem rumores que apontam ao seu regresso aos programas da manhã, que a tornaram conhecida.

Na TVI, a apresentadora tem optado por conduzir formatos semanais, de forma a poder concentrar-se no cargo de diretora de Entretenimento, mas o tema voltou a ser abordado numa curta conversa com Goucha, partilhada posteriormente nas stories do Instagram.

"Tens saudades do 'Você na TV'", perguntou Cristina a Goucha, com o comunicador a responder da seguinte forma: "Porquê? Vais para as manhãs?".

Cristina, a rir, alimentou a brincadeira: "Não, porquê? Vais sair da tarde?". Goucha negou e referiu de seguida que foi "imensamente feliz" neste programa.

