Paula Bobone esteve hoje à conversa com Manuel Luís Goucha. Um dos assuntos abordados pela socialite foi a importância que a Cultura tem na formação de uma pessoa, lamentando que atualmente os jovens se interessem pouco por temas relevantes, como por exemplo, História de Portugal.

"A Cultura dá-nos a felicidade. A pessoa feliz é a que sabe do seu contexto, de onde vem", argumenta.

"[A Arte e a História] Faz de nós pessoas civilizadas. Uma pessoa inculta pode ser simpática, mas não tem substrato. Da maneira como se comporta socialmente, se não tem substrato cultural é bimba. Não tem mal nenhum...", refletiu, deixando o apresentador a rir às gargalhadas.

Entretanto, Manuel argumentou: "Eu entendo. Quando digo que as pessoas podem ser melhores através da Arte e da Cultura... acredito que se gostamos de coisas bonitas não temos atitudes feias. Travamo-nos mais. Se lidamos com o que é bonito, elegante, à partida lidamos com algo superior e não nos vamos perder com coisas menores".

